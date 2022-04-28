Матч двух Динамо и благотворительный ужин: футбольная Хорватия помогает Украине

28 апреля в хорватском Загребе на стадионе "Максимир" состоится товарищеский матч между двумя легендарными Динамо – загребским и киевским.

Для украинского клуба это будет очередной поединок в рамках благотворительной серии под лозунгом Match for Peace! Stop the War! ("Матч за мир! Остановим войну!"). Ранее киевляне сыграли с польской Легией (3:1), турецким Галатасараем (3:1), румынским ЧФР 1907 года Клуж (0:0) и немецкой Боруссией (3:2), пишет 24 канал.

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Главная цель таких встреч, как отмечают в киевском Динамо, информировать международное сообщество об ужасной войне России против Украины и сбор средств на поддержку украинцев, пострадавших от нападения агрессора.

Благотворительный ужин в Загребе



Участники благотворительного ужина в Загребе / Фото Marko Milanović Litre

Накануне, 27 апреля, в Загребе состоялся благотворительный ужин, организованный сообществом болельщиков Dinamo Zagreb Bad Blue Boys (BBB) ​​и посольством Украины в Хорватии. Все деньги, собранные на ужине, отправлены футбольным болельщикам "Динамо" (Киев), ныне на фронте защищающим Родину от российской агрессии.

Болельщики Bad Blue Boys с первых дней войны начали помогать Украине и ее Вооруженным Силам, в частности, полку "Азов", – говорит волонтер Дмитрий Палий. – Хорваты уже отправили в Украину десятки грузов с гуманитарной и военной помощью.

Палий добавил, что ВОВ также координирует помощь Украине от других фанатских групп в Хорватии – в частности, Armada (Риека), Ultras Vinkovci (Винковцы) и Kohorta (Осиек).