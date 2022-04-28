Для українського клубу це буде черговий поєдинок у рамках благодійної серії під гаслом "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за мир! Зупинимо війну!"). Раніше кияни зіграли з польською Легією (3:1), турецьким Галатасараєм (3:1), румунським ЧФР 1907 Клуж (0:0) і німецькою Боруссією (3:2), пише 24 канал.

До теми Нам надають сил ЗСУ, – Караваєв про мотивацію під час благодійних поєдинків

Головна мета таких зустрічей, – як зазначають у київському Динамо, – інформувати міжнародну спільноту про жахливу війну Росії проти України та збір коштів на підтримку українців, які постраждали від нападу агресора.

Благодійна вечеря у Загребі



Учасники благодійної вечері у Загребі / Фото Marko Milanović Litre

Напередодні, 27 квітня, у Загребі відбулася благодійна вечеря, яку організували спільнота вболівальників Dinamo Zagreb Bad Blue Boys (BBB) і посольство України в Хорватії. Всі гроші, зібрані на вечері, відправлені футбольним вболівальникам "Динамо" (Київ), які нині на фронту захищають Батьківщину від російської агресії.

Вболівальники Bad Blue Boys з перших днів війни почали допомагати Україні та її Збройним Силам, зокрема, полку "Азов", – каже волонтер Дмитро Палій. – Хорвати вже відправили до України десятки вантажів з гуманітарною і військовою допомогою.

Палій додав, що ВВВ також координує допомогу Україні від інших фанатських груп в Хорватії – зокрема, Armada (Рієка), Ultras Vinkovci (Вінковці) та Kohorta (Осієк).