Матч на "Донбасс Арене" и отдых в Крыму: Англия поддержала Украину перед матчем Евро-2020

Команда Андрея Шевченко 3 июля сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020. Посольство Великобритании поддержало Украину накануне важного поединка.

Поддержка соперника

Посольство Великобритании перед матчем Украина – Англия в четвертьфинале Евро-2020 выложило пост в своих соцсетях с фотографией "Донбасс Арены". Таким постом британцы поддержали территориальную целостность Украины.

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В посте указано, что в Англии надеются, что вскоре сборная сможет проводить поединки в освобожденном Донецке на одной из лучших арен Украины, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым.

Также вспомнили матч Евро-2012, который проходил как раз на "Донбасс Арене": "В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни (1:0)".

Украина и Англия сойдутся на одном футбольном поле в субботу, 3 июля, в Риме (Италия). Эта встреча станет 8-й в истории противостояний этих сборных. Стартовый свисток немецкого арбитра Феликса Бриха на стадионе "Олимпико" прозвучит в 22:00. Победитель матча выйдет в полуфинал, где сыграет против триумфатора встречи Чехия – Дания.