Підтримка суперника
Посольство Великої Британії перед матчем Україна – Англія у чвертьфіналі Євро-2020 виклало пост у своїх соцмережах із світлиною "Донбас Арени". Таким постом британці підтримали територіальну цілісність України.
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У пості зазначено, що в Англії сподіваються, що незабаром збірна зможе проводити поєдинки у звільненому Донецьку на одній із найкращих арен України, а потім поїхати у післясезонну відпустку в український Крим.
Також пригадали матч Євро-2012, який відбувався якраз на "Донбас Арені": "У той день після дуже напруженого поєдинку Англія вийшла переможцем завдяки голу Вейна Руні (1:0)".