Поддержка соперника
Посольство Великобритании перед матчем Украина – Англия в четвертьфинале Евро-2020 выложило пост в своих соцсетях с фотографией "Донбасс Арены". Таким постом британцы поддержали территориальную целостность Украины.
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В посте указано, что в Англии надеются, что вскоре сборная сможет проводить поединки в освобожденном Донецке на одной из лучших арен Украины, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым.
Также вспомнили матч Евро-2012, который проходил как раз на "Донбасс Арене": "В тот день после очень напряженного поединка Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни (1:0)".