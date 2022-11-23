Матч Днепр-1 – Александрия прервали из-за воздушной тревоги – его не будут доигрывать в 2022 году

Футбольный матч между Днепром-1 и Александрией прервали через десять минут после начала из-за воздушной тревоги 23 ноября. Матч решили не продолжать в этот день.

Днепр-1 и Александрия должны были сыграть между собой еще в первом туре УПЛ. Но тогда игру перенесли из-за выступлений днепрян в еврокубках. Команды должны сыграть перенесенный матч 23 ноября на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Игра должна была начаться в 13:00.

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Но спустя десять минут после начала матча в Украине была объявлена воздушная тревога. Следовательно, матч приостановили.

Учитывая, что воздушная тревога была довольно продолжительной, команды решили не доигрывать матч 23 ноября. Как сообщили в Днепр-1, дата доигрывания будет определена позже.

В то же время журналист Игорь Цыганик заявил, что этот матч команды доиграют уже в 2023 году.

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Стоит отметить, что в 14:00 должен был начаться и матч между Шахтером и Ворсклой. Но и его начало было отложено. Однако команды сыграют – игра начнется в 16:00.