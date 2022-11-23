Дніпро-1 та Олександрія мали зіграти між собою ще в першому турі УПЛ. Але тоді гру перенесли через виступи дніпрян в єврокубках. Команди мали зіграти перенесений матч 23 листопада на стадіоні "Авангард" в Ужгороді. Гра мала розпочатися о 13:00.

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Але через десять хвилин після початку матчу в Україні була оголошена повітряна тривога. Відтак матч призупинили.

Зважаючи, що повітряна тривога була доволі тривалою, команди вирішили не догравати матч 23 листопада. Як повідомили у Дніпро-1, дата догравання буде визначена пізніше.

Водночас журналіст Ігор Циганик заявив, що цей матч команди дограють вже у 2023 році.

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Варто відзначити, що о 14:00 мав розпочатися і матч між Шахтарем та Ворсклою. Але і його початок відклали. Однак команди таки зіграють – гра розпочнеться о 16:00.