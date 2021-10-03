Матч Динамо – Шахтер начнется с минуты молчания

В воскресенье, 3 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч между Динамо и Шахтером. Перед началом матча на стадионе минутой молчания будет почтена память жертв трагедии в Бабьем Яру.

Идею о чествовании памяти жертв предложили в Украинской ассоциации футбола на встрече с представителем украинской диаспоры в США. В УПЛ эту идею поддержали.

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Однако минутой молчания решили почтить жертв Бабьего Яра только перед матчем в Киеве между Динамо и Шахтером.

Матч Динамо – Шахтер начнется в 19:30.

Трагедия в Бабьем Яру