Ідею про вшанування пам'яті жертв запропонували в Українській асоціації футболу на зустрічі з представником української діаспори в США. В УПЛ цю ідею підтримали.

Варте уваги Це суперечило концепції, – науковиця пояснила, чому СРСР приховував трагедію у Бабиному Яру

Однак хвилиною мовчання вирішили вшанувати жертв Бабиного Яру лише перед матчем в Києві між Динамо та Шахтарем.

Матч Динамо – Шахтар розпочнеться о 19:30.

Трагедія у Бабиному Яру