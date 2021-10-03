Ідею про вшанування пам'яті жертв запропонували в Українській асоціації футболу на зустрічі з представником української діаспори в США. В УПЛ цю ідею підтримали.
Варте уваги Це суперечило концепції, – науковиця пояснила, чому СРСР приховував трагедію у Бабиному Яру
Однак хвилиною мовчання вирішили вшанувати жертв Бабиного Яру лише перед матчем в Києві між Динамо та Шахтарем.
Матч Динамо – Шахтар розпочнеться о 19:30.
Трагедія у Бабиному Яру
- Бабин Яр — урочище на північно-західній околиці Києва.
- Під час Голодомору 1932 – 1933, тисячі замордованих голодом людей в Києві й околицях поховали у Бабиному Яру.
- Під час німецької окупації Києва у 1941 – 1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів. Жертвами нацистів стали євреї, роми, українські націоналісти, радянські військовополонені, пацієнти київської психіатричної лікарні та інші люди, яких окупанти вважали ворогами або ж "просто зайвими".
- Лише за два дні 29 та 30 вересня 1941 року там розстріляли майже 34 тисяч євреїв. Це була одна з найбільших масових акцій знищення мирного населення під час Другої світової війни.
- Перший розстріл відбувся 27 вересня 1941 року, коли було розстріляно 752 пацієнтів психіатричної лікарні ім. Івана Павлова, яка розміщувалась безпосередньо біля Бабиного Яру. Точне місце розстрілу невідомо.
- Знищення продовжувалось й до 1943 року. За різними оцінками, протягом Другої світової війни у Бабиному Яру загинули від 100 до 150 тисяч людей.