Идею о чествовании памяти жертв предложили в Украинской ассоциации футбола на встрече с представителем украинской диаспоры в США. В УПЛ эту идею поддержали.
Достойно внимания Это противоречило концепции, – ученая объяснила, почему СССР скрывал трагедию в Бабьем Яру
Однако минутой молчания решили почтить жертв Бабьего Яра только перед матчем в Киеве между Динамо и Шахтером.
Матч Динамо – Шахтер начнется в 19:30.
Трагедия в Бабьем Яру
- Бабий Яр — урочище на северо-западной окраине Киева.
- Во время Голодомора 1932 – 1933, тысячи замученных голодом людей в Киеве и окрестностях похоронили в Бабьем Яру.
- Во время немецкой оккупации Киева в 1941 – 1943 годах Бабий Яр стал местом массовых расстрелов. Жертвами нацистов стали евреи, ромы, украинские националисты, советские военнопленные, пациенты киевской психиатрической больницы и другие люди, которых оккупанты считали врагами или же "просто лишними".
- Только за два дня 29 и 30 сентября 1941 года там расстреляли почти 34 тысяч евреев. Это была одна из крупнейших массовых акций уничтожения мирного населения во время Второй мировой войны.
- Первый расстрел состоялся 27 сентября 1941 года, когда было расстреляно 752 пациентов психиатрической больницы им. Ивана Павлова, которая размещалась непосредственно возле Бабьего Яра. Точное место расстрела неизвестно.
- Уничтожение продолжалось и до 1943 года. По разным оценкам, в течение Второй мировой войны в Бабьем Яру погибли от 100 до 150 тысяч человек.