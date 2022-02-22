Матч Динамо в Юношеской лиге УЕФА перенесли из-за агрессии России

Домашний матч киевского Динамо в Юношеской лиге УЕФА против лиссабонского Спортинга был перенесен на другую дату.

Запланированный на 2 марта поединок 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА между киевским Динамо и Лиссабонским Спортингом пройдет неделей позже.

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Однако место проведения матча не изменилось. Как и планировалось сначала, эта игра пройдет на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Впрочем, источник утверждает, что мнение УЕФА может измениться из-за угрозы безопасности Украины со стороны РФ.

Победитель противостояния Динамо и Спортинга в четвертьфинале соревнований сыграет с победителем в паре датского Мидтьюлланда и португальской Бенфики.

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