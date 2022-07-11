Ребров не делает Динамо фаворитом в противостоянии с Фенербахче в Лиге чемпионов

Бывший наставник Динамо Сергей Ребров прокомментировал первый жребий для киевлян в Лиге чемпионов. Тренер заверил, что не следует быть уверенным в легкой победе киевского клуба.

Ребров: Трудно назвать Динамо фаворитом

Главный тренер Аль-Айна рассказал, что следит за матчами турецкого Фенербахче, будущего соперника Динамо в квалификации Лиги чемпионов. По мнению Сергея Реброва, подопечным Мирчи Луческу будет очень непросто пройти столь мощного оппонента.

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48-летний наставник не ставил бы все сто процентов победы на киевлян. Ребров отметил серьезный уровень Фенербахче и его тренера Жорже Жезуса, использующего свой опыт в нужном направлении.

Ребров уверен, что у обеих команд равны шансы пройти в следующий раунд. Сергей Станиславович убежден, что война повлияла на киевский клуб, потому не называет Динамо фаворитом противостояния.

У них португальский стиль игры. Они хорошо контролируют мяч, очень интенсивно играют. Фенербахче всегда может приобрести хороших качественных игроков под тренера. Будет очень интересная игра. Шансы равны. У Динамо, конечно, есть шансы, но сейчас в условиях войны трудно назвать Динамо фаворитом в каком-то противостоянии Лиги чемпионов,

– сказал бывший наставник "бело-синих".

Первый матч "Динамо" в Лиге чемпионов состоится 20 июля. Домашний матч киевлян примет польский Лодзь. Ответный матч – 27 июля на родном стадионе Фенербахче.

По словам Огнена Вукоевича, помощника Мирчи Луческу, рассказал, что контрольный спарринг против французского Лиона станет ключевым в подготовке к старту Лиги чемпионов. По итогам игры тренерский штаб определится со стартовым составом на поединок против Фенербахче.