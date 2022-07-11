Ребров: Важко назвати Динамо фаворитом

Головний тренер Аль-Айна розповів, що стежить за матчами турецького Фенербахче, майбутнього суперника Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. На думку Сергія Реброва, підопічним Мірчі Луческу буде дуже непросто пройти такого потужного опонента.

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48-річний наставник не ставив би усі сто відсотків перемоги на киян. Ребров відзначив серйозний рівень Фенербахче та його тренера Жорже Жезуса, який використає свій досвід у потрібному напрямку.

Ребров впевнений, що в обидвох команд рівні шанси пройти у наступний раунд. Сергій Станіславович переконаний, що війна вплинула на київський клуб, тому не називає Динамо фаворитом протистояння.

Вони мають португальський стиль гри. Вони добре контролюють м'яч, дуже інтенсивно грають. Фенербахче завжди може придбати добрих якісних гравців під тренера. Буде дуже цікава гра. Шанси рівні. Динамо, звичайно, має шанси, але зараз в умовах війни важко назвати Динамо фаворитом у якомусь протистоянні Ліги чемпіонів,

– сказав колишній наставник "біло-синіх".

Зверніть увагу! Перший матч Динамо у Лізі чемпіонів відбудеться 20 липня. Домашній поєдинок киян прийме польський Лодзь. Матч-відповідь – 27 липня на рідному стадіоні Фенербахче.

За словами Огнєна Вукоєвіча, помічника Мірчі Луческу, розповів, що контрольний спаринг проти французького Ліона стане ключовим у підготовці до старту Ліги чемпіонів. За підсумками цієї гри тренерський штаб визначиться зі стартовим складом на поєдинок проти Фенербахче.