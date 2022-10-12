Черноморец и Кривбасс должны были сыграть матч 7-го тура УПЛ в пятницу, 14 октября. При этом игра должна была состояться не в Одессе, где и базируется Черноморец, а в Ковалевке Киевской области.

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Однако команды договорились перенести этот матч. Причиной такого решения в Черноморце назвали "жестокие вражеские ракетные атаки, интенсивность которых увеличилась на этой неделе почти по всем регионам Украины".

В одесском клубе заявили, что матч против Кривбасса они сыграют 2 декабря 2022 года.

Стоит отметить, что это не первый матч в этом сезоне, который пришлось перенести из-за ракетных обстрелов. В понедельник, 10 октября, свой матч в шестом туре УПЛ не сыграли Александрия и Металлист 1925. Эта игра должна была состояться в Киеве на НСК "Олимпийский". Но из-за массовых ракетных ударов по столице Украины местные власти решили перенести проведение этого матча. Новая дата поединка пока неизвестна.

Стоит отметить, что Черноморец и Кривбасс среди аутсайдеров УПЛ в этом сезоне. Одесский клуб за шесть туров набрал два очка, не одержав ни одной победы. А Кривбасс – всего три, тоже не зная вкуса побед. При этом только в пятом туре футболисты с Кривого Рога сумели впервые в сезоне отличиться забитыми голами.