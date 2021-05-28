Инцидент произошел в конце встречи после того, как Локомотив забил пятый мяч в ворота соперника.

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Судья показал одному из игроков Ахмата вторую желтую карточку, после чего на арбитра оказывалось физическое воздействие и началась драка. В результате драки были удалены еще два игрока Ахмата.

В результате конфликта травмы получили два игрока московской команды. Им была оказана медицинская помощь.

Матч завершился со счетом 5:1 в пользу "железнодорожников". Материалы инцидента были переданы в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Видео драки в матче Ахмат – Локомотив