Інцидент стався в кінцівці зустрічі після того, як Локомотив забив п'ятий м'яч у ворота суперника.

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Суддя показав одному з гравців Ахмату другу жовту картку, після чого на арбітра чинився фізичний вплив і розв'язалася бійка. В результаті бійки були видалені ще два гравці Ахмата.

У результаті конфлікту травми отримали два гравці московської команди. Їм була надана медична допомога.

Матч завершився з рахунком 5:1 на користь "залізничників". Матеріали інциденту були передані в Контрольно-дисциплінарний комітет Російського футбольного союзу (КДК РФС).

Відео бійки у матчі Ахмат – Локомотив