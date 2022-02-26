Матч Баварии начался минутой молчания с лозунгом "Stop it, Putin", поддержка Левандовского

Роберт Левандовский не смог обойти стороной то, что происходит в Украине. Польский нападающий Баварии поддержал соседнюю страну, страдающую от нападения России.

Левандовский против войны в Украине

Роберт Левандовски сыграл против Айнтрахта и помог Баварии минимально победить (0:1). Польский форвард вышел на футбольное поле с особой капитанской повязкой.

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На руке футболиста была сине-желтая повязка. После поединка Роберт написал пост, в котором выразил поддержку Украине.

Кроме того, матч начался с минуты молчания в память о погибших в Украине. На табло во время этого появилась надпись: "Stop it, Putin". В Германии просят Владимира Путина прекратить войну с Украиной.

Как спортсмен, я не могу притворяться, что ничего не происходит,

– написал Левандовский.

Поляк добавил в текст флаг Украины и хештег #StandWithUkraine.



Роберт Левандовский / Фото из инстаграммы футболиста



Минута молчания / Фото Getty Images

Бавария укрепила лидерство в немецкой Бундеслиге – 58 очков. Ближайший конкурент дортмундской Боруссии отстает на 9 пунктов.

Роберт Левандовский провел за мюнхенцев 33 матча, в которых забил 39 голов и сделал 3 ассиста.

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