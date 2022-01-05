Коронавирус продолжает бить по английским клубам

Первый поединок 1/2 финала Кубка лиги Арсенал – Ливерпуль был запланирован на 6 января, но мерсисайдцы попросили отложить игру из-за большого количества футболистов, выбывших из игры. "Красные" прекратили тренировки и закрыли базу на карантин.

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Из-за переноса, второй полуфинальный матч противостояния стал первым, он состоится 13 января, как было запланировано. Первый матч полуфиналов, который должен был состояться 6 января, стал вторым, и состоится 20 января.

"К сожалению, мы вынуждены признать, что перенос был единственным вариантом, поскольку Ливерпуль делает все возможное, чтобы не допустить еще большего распространения болезни в клубе. Кроме того, принята во внимание опасность для фанатов, которые планировали приехать из Ливерпуля в Лондон", – говорится в сообщении EFL.