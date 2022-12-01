Голевая перестрелка не определила победителя: Заря поделила очки с Колосом – видеообзор

В перенесенном матче 7-го тура чемпионата Украины встречались команды Заря и Колос. Из-за воздушной тревоги и проблем с электроснабжением поединок длился три с половиной часа.

Заря – Колос 2:2

Голы: Булеца, 19 (пен.), Кирюханцев, 63 – Болбат, 10, Чоботенко, 52

В Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского Заря и Колос провели свой последний матч в этом году. В случае победы луганчане догоняли динамовцев, поэтому мотивация на игру была достаточной. Ковалевцы тоже хотели уйти на зимний перерыв в хорошем настроении, ведь команда борется за "зону еврокубков".

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Чудо-гол Болбата

Несмотря на определенное преимущество подопечных ван Леувена, счет в матче открыли гости. На 10-й минуте защитник Колоса Золотов бросил аут вплоть до центра штрафной прямо на Сергея Болбата. Воспитанник Шахтера боковыми "ножницами" отправил мяч в сетку ворот Мацапуры.

Видео гола Болбата

Однако луганчане смогли быстро отыграться. Арбитр матча назначил пенальти за фол Волынца против Мишнева. Одиннадцатиметровый четко пробил Сергей Булеца.

Начало второго тайма снова было за ковалевцами. Подачу с углового от Андрея Богданова в высоком прыжке головой замкнул защитник Сергей Чоботенко.

Но уже на 60-й минуте поединок был прерван из-за воздушной тревоги. Как только матч возобновился, Заря сумела сравнять счет. Вингер луганцев Игорь Кирюханцев отозвался на прострел Дмитрия Мышнева и с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

На 84-й минуте матч снова был остановлен. Но на этот раз из-за проблем с электроснабжением. И все же, несмотря на все проблемы, поединок удалось доиграть. Арбитр матча зафиксировал результативную ничью 2:2.

Заря – Колос - 2:2

Голы: Булеца, 19 (пен.), Кирюханцев, 63 – Болбат, 10, Чоботенко, 52

Заря: Мацапура – Бутко, Батагов, Имереков, Данченко, Бражко, Мышнев (Лунев, 80), Булеца, Чурко, Кирюханцев, Русин (Антюх, 46).

Колосс: Волынец – Черноморец, Чоботенко, Новак, Золотов, Ореховский (Мякушко, 75), Милько, Богданов (Задоя, 90+1), Болбат, Безбородько (Лысенко, 46), Ильин (Исаенко, 75).

Видеообзор матча Заря – Колос

На зимний перерыв Заря ушла на четвертом месте, отставая от Динамо на два балла. Колос завершил первый круг на шестой строчке турнирной таблицы.