Зоря – Колос 2:2

Голи: Булеца, 19 (пен.), Кирюханцев, 63 – Болбат, 10, Чоботенко, 52

У Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського Зоря та Колос провели свій останній матч в цьому році. У випадку перемоги луганці навздоганяли динамівців, тож мотивація на гру була достатньої. Ковалівці теж хотіли піти на зимову перерву в гарному настрої, адже команда бореться за "зону єврокубків".

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Диво-гол Болбата

Не дивлячись на певну перевагу підопічних ван Леувена, рахунок у матчі відкрили гості. На 10-й хвилині захисник Колоса Золотов вкинув аут аж до центра штрафного майданчика прямо на Сергія Болбата. Вихованець Шахтаря боковими "ножицями" відправив м'яч у сітку воріт Мацапури.

Відео голу Болбата

Проте луганці змогли швидко відігратися. Арбітр матчу назначив пенальті за фол Волинця проти Мишньова. Одиннадцятиметровий чітко виконав Сергій Булеца.

Початок другого тайму знов був за ковалівцями. Подачу з кутового від Андрія Богданова у високому стрибку головою замкнув захисник Сергій Чоботенко.

Проте вже на 60-й хвилині поєдинок був перерваний через повітряну тривогу. Як тільки матч поновився Зоря зуміла зрівняти рахунок. Вінгер луганців Ігор Кирюханцев відгукнувся на простріл Дмитра Мишньова і з близької відстані відправив м'яч у сітку.

На 84-й хвилині матч знову був зупинений. Але цього разу через проблеми з електропостачанням. Та все ж не дивлячись на всі проблеми поєдинок вдалося дограти. Арбітр матчу зафіксував результативну нічию 2:2.

Зоря – Колос - 2:2

Голи: Булеца, 19 (пен.), Кирюханцев, 63 – Болбат, 10, Чоботенко, 52

Зоря: Мацапура – Бутко, Батагов, Імереков, Данченко, Бражко, Мишньов (Луньов, 80), Булеца, Чурко, Кирюханцев, Русин (Антюх, 46).

Колос: Волинець – Чорноморець, Чоботенко, Новак, Золотов, Оріховський (Мякушко, 75), Мілько, Богданов (Задоя, 90+1), Болбат, Безбородько (Лисенко, 46), Ільїн (Ісаєнко, 75).

Відеоогляд матчу Зоря – Колос

Турнірне становище. На зимову перерву Зоря пішла на четвертому місці, відстаючи від Динамо на два бали. Колос завершив перше коло на шостій сходинці турнірної таблиці.