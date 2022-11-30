Динамо – Металлист 3:0

Голы: Буяльский, 20, Ванат, 29, Цыганков, 76

В среду, 30 ноября, в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского прошел перенесенный матч 8-го тура УПЛ, в котором Динамо принимало Металлист. В предыдущем туре киевляне не сумели переиграть Металлист 1925 (0:0), поэтому в отчетном матче они собирались наверстать упущенное.

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Стартовое давление "бело-синих" принесло дивиденды на 20-й минуте встречи. Танковский нарушил правила против Сидорчука, а Буяльский мастерски закрутил мяч со штрафого.

Кстати , Виталий Буяльский забил свой 10-й гол в чемпионате. От лучшего бомбардира Артема Довбика его удаляет только один меткий выстрел.

Прошло всего девять минут, как динамовцы удвоили свое преимущество и опять со стандарта. Во время розыгрыша углового форвард Динамо Владислав Ванат доказал, почему именно он играет в стартовом составе, а не Беседин. 2:0 – с таким счетом соперники ушли на перерыв.

Во втором тайме Металлист пытался забить в ворота Бущана, но четкие действия защитников Динамо сводили на нет все усилия харьковчан.

А на 76-й минуте матча Виктор Цыганков реабилитировался за промах с пенальти в прошлом матче и довел счет до разгромного.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев поля 3:0. Это была последняя игра киевлян в нынешнем году.

Динамо – Металлист 3:0

Голы: Буяльский, 20, Ванат, 29, Цыганков, 76

Динамо: Бущан – Вивчаренко, Попов (Сирота, 46), Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк (Андриевский, 72), Цыганков, Буяльский, Ванат (Кулач, 66).

Металлист: Костик – Клименчук, Мизюк, Порох (Ралюченко, 46), Кныш (Романюк, 46), Каплиенко, Багачанский, Танковский, Рязанцев (Демченко, 62), Картушов (Чидомире, 81), Прядун (Коркишко, 8)

Видеообзор матча Динамо – Металлист

Благодаря этой победе Динамо догнало в турнирной таблице Шахтер. Теперь у обеих команд по 30 очков, правда, у "горняков" еще две игры в запасе.

Металлист завершил осеннюю часть чемпионата на 10-й строчке. От "зоны вылета" харьковчан удаляет всего шесть очков.