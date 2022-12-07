Камбек по-львовски: Рух добыл волевую ничью в матче с Черноморцем – видео голов

Одесский Черноморец и львовский Рух провели последний календарный матч 2022 года. В перенесенном поединке 14-го тура команды сыграли в результативную ничью.

Рух – Черноморец 2:2

Голы: Рунич, 62, Карабин, 84 – Юсов, 25, 35

Во время чемпионата мира в Катаре матчи УПЛ отошли на второй план, однако эмоции во внутреннем первенстве зашкаливали не меньше, чем на Мундиале.

Читайте также : Трансфермаркт не обманет: Мудрик подорожал больше, чем вдвое и изменения в цене других игроков УПЛ

В перенесенном матче 14-го тура УПЛ встречались команды Рух и Черноморец. Львовяне в трех последних поединках одержали две победы, поэтому надеялись получить максимум очков с "моряками".

Команда Романа Григорчука ведет отчаянную борьбу за сохранение места в УПЛ, поэтому отдавать "спасательные" очки не собиралась. И стоит отдать должное "морякам", которые очень уверенно провели первый тайм.

Уже к 35-й минуте поединка подопечные Григорчука вели с преимуществом в два мяча. Оба гола на свой счет записал нападающий Черноморца Дмитрий Юсов.

Видео первого гола Юсова

Видео второго гола Юсова

Камбек Руха

Однако во второй половине встречи львовяне смогли проявить характер и спастись от поражения. На 62-й минуте матча Василий Рунич, который во втором тайме заменил аргентинца Альваренгу, красивым ударом метров с 15-ти сократил отставание.

Видео гола Рунича

А за шесть минут до конца поединка Ярослав Карабин сравнял счет в матче.

Видео гола Карабина

В итоге последняя игра календарного года в УПЛ завершилась боевой ничьей 2:2.

Рух – Черноморец – 2:2

Голы: Рунич, 62, Карабин, 84 – Юсов, 25, 35

Рух: Ледвий, Слюбик, Роман (Китела, 90+5), Мысик, Сапуга, Долгий, Подгурский (Холод, 46), Таллес, Карабин, Альваренга (Рунич, 54), Соломон (Квасница, 79).

Черноморец: Непогодов, Ермаков, Путря, Бобко (Петько, 81), Кузык, Политило, Брагару, Салюк, Бадибанга, Юсов (Суханов, 78), Войтиховский (Гладкий, 88).

Рух добавил в свой актив еще один балл и поднялся на 12-ю строчку. А одесситы завершают первый круг на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Возобновление чемпионата УПЛ запланировано на начало марта следующего года.