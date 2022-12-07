Рух – Чорноморець 2:2

Голи: Руніч, 62, Карабін, 84 – Юсов, 25, 35

Під час чемпіонату світу в Катарі матчі УПЛ відійшли на другий план, проте емоції у внутрішній першості зашкалювали не менші ніж на Мундіалі.

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У перенесеному матчі 14-го туру УПЛ зустрічалися команди Рух та Чорноморець. Львів'яни у трьох останніх поєдинках здобули дві перемоги, тож сподівалися у здобути максимум очок із "моряками".

Команда Романа Григорчука веде відчайдушну боротьбу за збереження місця в УПЛ, тому відавати "рятівні" очки не збиралася. І варто віддати належне "морякам", які дуже впевнено провели перший тайм.

Вже до 35-ї хвилини поєдинку підопічні Григорчука вели з перевагою у два м'ячі. Обидва голи на свій рахунок записав нападник Чорноморця Дмитро Юсов.

Відео першого голу Юсова

Відео другого голу Юсова

Камбек Руха

Проте у другій половині зустрічі львів'яни зуміли проявити характер і врятуватися від поразки. На 62-й хвилині матчу Василь Руніч, який у другому таймі замінив аргентинця Альваренгу, красивим ударом метрів з 15-ти скоротив відставання.

Відео голу Руніча

А за шесть хвилин до кінця поєдинку Ярослав Карабін зрівняв рахунок у матчі.

Відео голу Карабіна

У підсумку остання гра календарного року в УПЛ завершилася бойовою нічиєю 2:2.

Рух – Чорноморець – 2:2

Голи: Руніч, 62, Карабін, 84 – Юсов, 25, 35

Рух: Ледвій, Слюбик, Роман (Кітела, 90+5), Мисик, Сапуга, Довгий, Підгурський (Холод, 46), Таллес, Карабін, Альваренга (Руніч, 54), Соломон (Квасниця, 79).

Чорноморець: Непогодов, Єрмаков, Путря, Бобко (Петько, 81), Кузик, Політило, Брагару, Салюк, Бадібанга, Юсов (Суханов, 78), Войтіховський (Гладкий, 88).

Рух добавив у свій актив ще один бал і піднявся на 12-ту сходинку. А одесити завершують перше коло на передостанньому місці в турнірній таблиці.

Важливо! Поновлення чемпіонату УПЛ заплановано на початок березня наступного року.