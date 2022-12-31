Живет в своем мире: 100-летняя мать Пеле не знает о смерти сына

"Король футбола" Пеле проиграл свой решающий матч – легендарный бразилец скончался от осложнений ракового заболевания. Его старенькая мать до сих пор не знает, что ее любимого сына больше нет в этом мире.

29 декабря ушел из жизни трехкратный чемпион мира и икона футбола Пеле. На родине "Короля футбола" объявили трехдневный траур.

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В Бразилии до сих пор жива мать звезды футбола Селеста, которая через почтенный возраст прикована к постели. За ней ухаживает единственная оставшаяся в живых сестра Пеле Мария Луисия ду Насименто.

По ее словам, мать не понимает, что происходит и не знает о смерти сына.

Мы говорим, но она не знает о ситуации. Она в своем собственном мире. Она открывает глаза всякий раз, когда я вспоминаю его имя и говорю: "Мы должны помолиться за него". Но на самом деле мама не осознает, что именно я имею в виду,

– сказала сестра Пеле.

Пеле со своей матерью / instagram.com/pele

Следует отметить, что 20 ноября матери Пеле исполнилось 100 лет. Тогда в ее честь "Король футбола" написал проницательный пост в своем Instagram.

"Сегодня мы отмечаем 100-летие Селесты. С детства она учила меня ценить любовь и мир. У меня много причин быть благодарным ей за то, что я ее сын. Я с большим трепетом отмечаю этот день. Спасибо за каждый день рядом, мама" , – написал тогда Пеле.

Молодой Пеле со своей мамой / instagram.com/pele

Напомним, что похороны Пеле пройдут 3 января. Гроб с легендарным футболистом пронесут по улицам его родного города и ненадолго остановятся у дома его матери. Он был ее первенцем.