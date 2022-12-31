29 грудня пішов з життя триразовий чемпіон світу та ікона футболу Пеле. На батьківщині "Короля футболу" оголосили триденну жалобу.

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У Бразилії досі жива матір зірки футболу Селеста, яка через поважний вік прикута до ліжка. За нею доглядає єдина сестра Пеле, яка залишилася живою, Марія Луїсія ду Насіменто.

За її словами, мати не розуміє, що відбувається і не знає про смерть сина.

Ми розмовляємо, але вона не знає про ситуацію. Вона у своєму власному світі. Вона розплющує очі щоразу, коли я згадую його ім'я і говорю: "Ми повинні помолитися за нього". Але насправді мама не усвідомлює, що саме я маю на увазі,

– сказала сестра Пеле.

Пеле зі своєю матір'ю / instagram.com/pele

Варто зазначити, що 20 листопада матері Пеле виповнилося 100 років. Тоді на її честь "Король футболу" написав проникливий пост у своєму Instagram.

"Сьогодні ми відзначаємо 100-річчя Селести. З дитинства вона вчила мене цінувати любов та світ. У мене багато причин бути вдячним їй за те, що я її син. Я з великим трепетом відзначаю цей день. Дякую за кожен день поряд, мамо", – написав тоді Пеле.

Молодий Пеле зі своєю мамою / instagram.com/pele

Нагадаємо, що похорони Пеле відбудуться 3 січня. Труну з легендарним футболістом пронесуть вулицями його рідного міста і ненадовго зупиняться біля будинку його матері. Він був її первістком.