Спірко: Пауза не через війну

Донеччанин Спірко повернувся у ринг 18-го грудня, здобувши перемогу проти Євгенія Кондратенка. Боксер запевнив, що пауза в боксі не була спричинена війною на сході України.

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Ні, пауза не через війну сталася. Загалом не через це. Я після її початку їздив кілька разів до Донецька. Там життя на 20 років назад пішло. Інакше все стало. Зараз я живу в Києві,

– сказав Олександр.

Спірко розповів, що в нього народився син, після чого йому довелося тимчасово зав'язати з боксом. Він зазначив, що виховує сина з батьком, адже біологічна мати відмовилася від дитини.

"У нас сім'я неповна, тому ми з моїм батьком займалися моїм сином. Його мати, вона народила та відмовилася від дитини. Вона не хотіла його взагалі народжувати. Так вийшло, що дівчинка завагітніла. Їй було 20 років. Вона тиждень побула з ним та написала відмову від материнства", – розповів Спірко.

Олександр зізнався, що постійно думав про повернення на професійний ринг.

У мене не було такого, щоб я приймав рішення йти. Я весь час думав, що ось-ось повернуся, все почнеться наново. Я не припиняв, не думав, що більше боксувати не буду – знав, що рано чи пізно ще боксуватимемо. Сумував по боксу, розумів, що найцінніше йде – час. Це мені не подобалося. Але якщо так, то значить так,

– резюмував Спірко.

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