В результате вражеского обстрела Харькова погибла мать легкоатлетки Табашник
Источник:инстаграм Екатерины Табашник
Оккупанты обстреляли общежитие в Слободском районе Харькова. Число раненых в результате утреннего обстрела возросло до 18-ти, к сожалению, 3 человека погибли.
Спортсменка сообщила ужасную новость
Среди погибших в общежитии, куда утром 18 августа попала российская ракета – мать легкоатлетки Екатерины Табашник. Спортсменка сообщила об ужасном известии в своем инстаграмме.
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Спортсменка опубликовала в истории фото со свечой и словами "Мамочка, я тебя очень сильно люблю".
Русский мир унес жизнь моей мамочки. Освободил меня от дома и всей моей жизни. Как я вас ненавижу,
– написала Екатерина в сети.
В сторис с руинами общежития, где жила семья Табашник, Екатерина также обозначила российских спортсменов – Илью Иванюка и Марию Ласицкене.
Суспильное сообщает, что под завалами в общежитии были найдены награды и грамоты Екатерины Табашник, которые хранила семья.
Последствия "русского мира" на Харьковщине / Фото из инстаграма спортсменки
Что известно о спортсменке
- Личный рекорд Екатерины Табашник в прыжках в высоту составляет 1.96 метра. Его украинская прыгунка установила в июне 2018 в Кропивницком.
- В июне 2022 года 28-летняя легкоатлетка с повторением рекорда сезона выиграла турнир по прыжкам в высоту в Женеве.
- Табашник в 2022 году выступила на трех этапах Бриллиантовой лиги в 2022 году. В польской Силезии она завоевала бронзовую награду.