В результате вражеского обстрела Харькова погибла мать легкоатлетки Табашник

Оккупанты обстреляли общежитие в Слободском районе Харькова. Число раненых в результате утреннего обстрела возросло до 18-ти, к сожалению, 3 человека погибли.

Спортсменка сообщила ужасную новость

Среди погибших в общежитии, куда утром 18 августа попала российская ракета – мать легкоатлетки Екатерины Табашник. Спортсменка сообщила об ужасном известии в своем инстаграмме.

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Спортсменка опубликовала в истории фото со свечой и словами "Мамочка, я тебя очень сильно люблю".

Русский мир унес жизнь моей мамочки. Освободил меня от дома и всей моей жизни. Как я вас ненавижу,

– написала Екатерина в сети.

В сторис с руинами общежития, где жила семья Табашник, Екатерина также обозначила российских спортсменов – Илью Иванюка и Марию Ласицкене.

Суспильное сообщает, что под завалами в общежитии были найдены награды и грамоты Екатерины Табашник, которые хранила семья.



Последствия "русского мира" на Харьковщине / Фото из инстаграма спортсменки

Что известно о спортсменке

Личный рекорд Екатерины Табашник в прыжках в высоту составляет 1.96 метра. Его украинская прыгунка установила в июне 2018 в Кропивницком.

В июне 2022 года 28-летняя легкоатлетка с повторением рекорда сезона выиграла турнир по прыжкам в высоту в Женеве.

Табашник в 2022 году выступила на трех этапах Бриллиантовой лиги в 2022 году. В польской Силезии она завоевала бронзовую награду.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования Катарине Табашник.