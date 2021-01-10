Лян Чансин уже много лет занимается ушу. В течение 1979 – 1986 годов он был национальным чемпионом по ушу. А теперь он звезда инстаграма! Крутые видео от мастера ушу – смотрите в нашем материале.

Лян Чансин обожает различные виды боевых искусств. С помощью ушу он делает обычные бытовые вещи и снимает это на видео в своем инстаграме @thewayofchi.

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Бой с "тенью"

Полезные упражнения

Для того, чтобы начать заниматься единоборствами Лян Чансин советует начинать с простых движений.

Это замечательное упражнение, а также помогает развить силу и координацию... Вы также можете попробовать!

– написал мастер.

Он пытается практиковаться везде

Подборка практически всех мест, где мужчина практикует шпагаты на протяжении многих лет.

Как мастер ушу убирает дома

Вот так Лян Чансин моет пол дома. Он выполняет несколько упражнений одновременно, слушая рок-музыку.

Даже прополоть сад можно с помощью техники ушу

Также он активно помогает сыну пропалывать сад. А вы бы позвали Лян Чансина помочь в саду?

Меч ушу вместо кухонного ножа

Я предпочитаю меч ушу вместо кухонного ножа,

– отметил мастер.

Декорируем сад к праздникам с помощью ушу

Как полить сад быстро

Инстаграм Лян Чансина имеет 117 тысяч подписчиков, которые следят за его жизнью.