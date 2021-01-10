Лян Чансін уже багато років займається ушу. Протягом 1979 – 1986 років він був національним чемпіоном з ушу. А тепер він зірка інстаграму! Найкрутіші відео від майстра ушу – дивіться в нашому матеріалі.

Лян Чансін обожнює різні види бойових мистецтв. За допомогою ушу він робить звичайні побутові речі та знімає це на відео у своєму інстаграмі @thewayofchi.

Читайте також Новий рік – нові можливості: спробуйте те, в чому ви собі довго відмовляли

Бій з "тінню"

Корисні вправи

Для того, щоб почати займатись єдиноборствами Лян Чансін радить починати з простих рухів.

Це чудова вправа, а також допомагає розвинути силу та координацію... Ви також можете спробувати!

– написав майстер.

Він намагається практикуватись всюди

Добірка практично всіх місць де чоловік практикує шпагати протягом багатьох років.

Як майстер ушу прибирає вдома

Ось так Лян Чансін миє підлогу вдома. Він виконує кілька вправ одночасно, слухаючи рок-музику.

Навіть прополоти сад можна за допомогою техніки ушу

Також він активно допомагає сину прополювати сад. А ви б покликали Лян Чансіна допомогти в саду?

Меч ушу замість кухонного ножа

Я віддаю перевагу мечу ушу замість кухонного ножа,

– зазначив майстер.

Декоруємо сад до свят за допомогою ушу

Як полити сад швидко

Інстаграм Лян Чансіна має 117 тисяч підписників, які слідкують за його життям.