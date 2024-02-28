Дети – наше будущее: как прошел мастер-класс Свитолиной и Стаховского во Львове

В среду, 28 февраля, звезды тенниса Элина Свитолина и Сергей Стаховский провели мастер-класс для юных теннисистов. Событие состоялось на кортах комплекса "Leoland" во Львове.

Более 400 детей разных возрастных категорий по очереди выходили на львовский корт, чтобы принять участие в мастер-классе звездных украинских теннисистов. Далеко не каждый день можно получить наставления от своих кумиров и мировых звезд этого увлекательного вида спорта.

Стоит увидеть Свитолина и Стаховский сыграли в теннис с военными из центра "Unbroken": эксклюзивные кадры

Звезды тенниса во Львове

24 Канал посетил спортивное событие во Львове, собрав все самое интересное.

Первыми на корт вышли самые взрослые – группа от 14-ти до 16-ти лет, которые сразу разделились на два корта. Свитолина и Стаховский поочередно выполняли упражнения с юными теннисистами. Кроме мастер-класса Элина и Сергей радостно давали наставления и советы молодым спортсменам, которые пока еще только мечтают о выступлениях на уровне своих звездных кумиров.

После чего детей ждал один из самых приятных моментов – автограф сессия. Все дети получили плакаты, на которых уже свои автографы оставили Сергей и Элина. Также дети сделали себе на память крутые фотографии.

Далее на львовском корте поочередно появились группы теннисистов 12-13 и 10-11 лет, которые прекрасно проявили свои приобретенные навыки на корте.

Мастер-класс Свитолиной и Стаховского во Львове / Фото 24 Канал, София Кулай

Мастер-класс был настолько насыщен событиями, что у Элины и Сергея просто не было времени выдохнуть. Не успели все счастливые дети уйти с корта, как на покрыве появились украинские военные, которые проходят реабилитацию в центре "Unbroken".

Национальный реабилитационный центр "Незламні" ("Unbroken") Это место, где взрослые и дети, пострадавших от войны, могут получить квалифицированную медицинскую помощь. Центр специализируется на реконструктивной хирургии, ортопедии и протезировании (здесь их еще и изготавливают).

Бойцы из "Unbroken" на мастер-классе Свитолиной и Стаховского / Фото 24 Канал, Софии Кулай

Военные из "Unbroken" сыграли в теннис со Свитолиной и Стаховским: смотрите видео

После чего Элина и Сергей пообщались с прессой, которая аккредитовалась на освещение события. Теннисисты поделились своими впечатлениями от события во Львове. Свитолина вспомнила, что последний раз была в городе Льва еще 15 лет назад. Поэтому охотно прогулялась волшебными улочками города, чтобы увидеть, как изменился город за эти долгие годы.

Очень классные эмоции. Рада, что мы смогли провести мастер-класс. Пришло очень много детей, больше, чем было в Киеве,

– отметила Элина.

Также Свитолина рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения дочери Скай и где будет выступать в ближайшее время. Были от журналистов вопросы и о женской сборной Украины, которой теперь на Кубке Билли Джин Кинг будут заниматься ее Фонд.

Свитолина рассказала о работе Фонда на благо сборной Украины: смотрите видео

Последними на корте появились дети, которые были разделены на две группы – 7-9 и 4-6 лет.

Свитолина и Стаховский в очередной раз принесли положительные эмоции для детей, которые не могли оторвать взгляд от своих кумиров.

О мастер-классе и планах Фонда Свитолиной

Директор Фонда Элины Свитолиной Анна Поповченко рассказала, как удалось собрать в одном месте сразу двух топовых персон тенниса – Элину, которая не только выступает в Туре, но и занимается материнством, и Сергея, который защищает Украину от врага.

Элина только что завершила свое выступление в Дубае и уже готовится к американской серии. У нее было всего два дня для того, чтобы посетить Украину. Она приехала в Польшу, а уже отчетом машиной направилась во Львов. Далее у Элины очень сложный график, поэтому она специально приехала сейчас. Почему именно во Львов?

Во-первых, подобное мероприятие мы год назад проводили в Киеве. Также в этом году мы посещали Харьков, Днепр. Ездили к военным, в школы, которым мы помогаем в Харькове. А во Львове уже давно не были. Мы знаем, что здесь обновили комплекс, где занимается очень много детей. Элина очень хотела поддержать детей, чтобы они продолжали заниматься именно теннисом.

Насколько важны такие спортивные мероприятия в условиях войны в Украине?

Сейчас шесть наших теннисисток входят в ТОП-100, чем мы очень гордимся. Но если ты не будешь уделять внимание молодому поколению, то у нас может не быть будущего. Знаем, что во Львове живет много детей-переселенцев, есть дети, которых мы знаем лично. Ведь они участвовали в программах Фонда.

Планирует ли Фонд Свитолиной в ближайшее время дальше организовывать подобные события?

Обязательно. Мы планируем провести серию турниров, как это было в прошлом году, вместе с нашим партнером. Это был турнир по разным городам с завершающей программой. Так называемый итоговый турнир. Дети получили от нас гранд на 20 тысяч долларов.

Также у нас есть действующая программа "Ментальное здоровье". В этом году в ней приняло участие 60 человек, которые работали с психологом. В дальнейшем будем развивать не только эту программу, но и дальше проводить мастер-классы от Фонда. Элина очень сильно работает в спортивной дипломатии, чтобы защищать интересы на своем фронте.



Рисунки детей в условиях войны в Украине / Фото предоставлено 24 Каналу