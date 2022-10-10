Колишній форвард збірної України, волонтер Роман Зозуля прокоментував масову ракетну атаку російських військ на українські міста.
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Зозуля: Підло, ницо, в спину беззбройним і незахищеним цивільним
Масована ракетна атака по мирних містах – агонія, передсмертні конвульсії Кощія, який дуже навіть вмирущий. За 2 місяці суцільних провалів на фронтах, єдине, що йому залишається – лупити далекобійними ракетами по мирним. Підло, ницо, в спину беззбройним і незахищеним цивільним. Типова поведінка для сцикливого мо&каль&ького головноЧмоні,
– зазначив футболіст.
Гравець закликає не втрачати віри, а ще краще – донатити на ЗСУ.
"Сьогоднішні ракети вчергове сколихнули країну. Сколихнули на нову хвилю ненависті до ру&ні, ще більші донати на ЗСУ і згуртованість проти ворога. Жодної паніки, лише чіткі і злагоджені дії. Ніхто нікуди більше не тікає, всі залишаються на своїх місцях і продовжують робити свою справу. І це ще один фронт на якому цей гнилий вишкребок програв. Бо що ж це за терор такий, в якому основна функція "залякати" більше не працює?! (Хоча визнати рашу державою-спонсором тероризму світ зобов’язаний якнайшвидше!)
Я знаю, що ЗСУ зачистить від шкаралупи нашу землю, а ми будемо підтримувати їх усіма можливими способами. Тож раптом ви сьогодні ще не встигли задонатити нашим воїнам – посилання в шапці профілю і в коментарях. Нас не зламати! Вистоїмо і переможемо!" – написав Роман.
Що відомо про обстріл
- Росія для атаки на цивільну та критичну інфраструктуру України випустила понад 80 ракет. Більшу їх частину знищили сили ППО.
- Внаслідок чергового цинічної дії країни-терориста загинуло 11 людей, 87 отримали поранення, пошкоджено 39 об'єктів критичної інфраструктури.