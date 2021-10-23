Дикість фанатів
На останніх хвилинах зустрічі гості забили два м'ячі і рахунок став 3:1 на користь Перемоги. Гравці не встигли порадіти, як на поле прорвалися фанати ФК Суми і почали бійку з футболістами Перемоги.
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Арбітр зустрічі Софія Причина достроково завершила матч, повівши команди з поля. Фанати ще довго не покидали межі поля.
Таким чином, матч був перерваний на 90-й хвилині за рахунку 3:1 на користь Перемоги. Швидше за все, ФК Суми отримає серйозне покарання у вигляді технічної поразки і великого штрафу.
Відео епізоду (починаючи з 1:55:00)
- У поточному сезоні ФК Суми посідає останнє, 16 місце в турнірній таблиці Другої ліги групи Б. Перемога йде на четвертій сходинці, маючи в своєму активі 29 очок.