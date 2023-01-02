Двойной удар по легенде: бывшей первой ракетке мира Мартине Навратиловой диагностировали рак

Американцы чешского происхождения снова придется бороться с онкологией. Женщина уже победила рак груди 12 лет назад, но теперь болезнь поразила ее горло.

Бывшая американская теннисистка Мартина Навратилова продолжает страдать от онкологии. В 2006 году она завершила карьеру, а четыре года спустя ей диагностировали рак груди.

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Ей хватило полгода, чтобы вылечиться. Но болезнь вернулась в большем масштабе. 66-летняя спортсменка чешского происхождения сообщила, что у нее нашли рак горла и груди. Еще в начале ноября у нее обнаружили увеличенный лимфатический узел на шее.

Это серьезный двойной удар, но его можно перенести. Я надеюсь на благоприятный результат. Какое-то время будет тяжело, но я буду бороться всеми силами, которые у меня есть,

– заявила Навратилова.

История успеха

Карьера Мартины продолжалась с 1975 по 2006 годы. За это время спортсменке покорилось 177 титулов, а также 747 побед в 890 матчах. На ее счету 18 трофеев Grand Slam, в том числе и собранный карьерный Шлем:

Australian Open (1981, 1983, 1985)

(1981, 1983, 1985) Ролан Гаррос (1982, 1984)

(1982, 1984) Уимблдон (1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990)

(1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990) US Open (1983, 1984, 1986, 1987)

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Это третий показатель сережок женщин по чемпионствам Grand Slam, а по победам на Уимблдоне Мартине нет равных. Также в 1978-1978 и 1982-1986 годах Навратилова возглавляла рейтинг WTA. За свою карьеру женщина заработала 21,6 миллиона долларов.

. Из-за принятого американского гражданства в 1981 году теннисистка была персоной нон-грата в СССР. После завершения карьеры Мартина сделала каминг-аут, а в 2015 году поженилась с американкой российского происхождения Юлией Лемиговой.