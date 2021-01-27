Полузащитник мадридского Реала Мартин Эдегор до конца сезона будет выступать за лондонский Арсенал. Игрок отправился в аренду.

Источник: сайт Арсенала

"Канониры" согласовали аренду Эдегора до конца сезона. В лондонском клубе полузащитник будет выступать под номером "11".

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Детали соглашения между клубами не разглашаются. Хотя перед этим СМИ писали, что Арсенал заплатит 2 миллиона евро за аренду, а также не будет иметь права первоочередного выкупа контракта после ее окончания.

Отметим, что Эдегору только 22 года. Но это его уже шестой клуб на профессиональном уровне.

В 17 лет он перешел из норвежского Стремсгодсета в Реал. Но за основную команду почти не играл, выступая за дубль.

После этого в его карьере были аренды в нидерландские Херенвен и Витесс, а также испанский Реал Сосьедад.

Этот сезон Эдегор начал в Реале, но в целом сыграл лишь в девяти матчах.

Эдегор является самым молодым дебютантом в составе сборной Норвегии – 15 лет и 253 дня.