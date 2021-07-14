Марта Костюк пропустит Олимпиаду

Украинская теннисистка Марта Костюк не выступит на Олимпийских играх в Токио. Причиной является травма спортсменки.

Для 19-летней Костюк это должна была быть первая Олимпиада. Но помешала травма плеча.

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"Марта Костюк, к сожалению, не сможет принять участие в Олимпийских играх. Отказ от главного спортивного форума планеты вынужденный – травма плеча", – говорится в сообщении Федерации тенниса Украины.

Марта Костюк на Олимпиаде должна была выступить как в одиночном разряде, так и парном вместе с Элиной Свитолиной.

Из-за снятия Костюк с турнира, Украина была вынуждена провести замену в парном разряде. Вместе с Элиной Свитолиной выступит Даяна Ястремская.

Напомним, Украина планировала отправить на Олимпиаду сразу пять теннисисток. Кроме Марты Костюк, Элины Свитолиной и Даяны Ястремской, на соревнованиях в Токио должны выступить и сестры Людмила и Надежда Киченок.

Свой последний матч Костюк провела на Уимблдоне, где во втором круге потерпела обидное поражение от Анастасии Севастовой.