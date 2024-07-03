Я горжусь, что справилась в такое трудное время, – Костюк рассказала о влиянии войны на ее жизнь

Первая ракетка Украины Марта Костюк дала интервью журналу Vogue. В нем она рассказала о том, как война повлияла на ее жизнь.

В понедельник, 1 июля, в Лондоне начался Уимблдонский турнир, на котором Марта Костюк стартовала с победы. В первом крег украинская теннисистка одолела Ребекку Шрамкову.

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Комментарий Костюк о влиянии российско-украинской войны

Первая ракетка Украины отметила, что с началом полномасштабного вторжения произошли серьезные изменения в ее жизни и карьере.

Теннис – это игра с множеством головоломок. Мне понадобилось какое-то время, чтобы быть там, где я сейчас, но я приложила к этому много усилий. Думаю, некоторые серьезные изменения произошли, когда началась война. Очевидно, что это был очень важный момент в моей жизни – в определенном смысле большой кризис – и я очень горжусь тем, как я справилась с этим трудным временем. Я думаю, что в результате я превратила это в преимущество, потому что мне пришлось очень быстро вырасти, чтобы выдержать все, что происходит,

– рассказала Костюк.

Также она прокомментировала свое нежелание пожимать руку россиянам.

"Я очень горжусь тем, что я украинка и представляю эту страну, эту культуру и этих людей. Они были рядом со мной всю мою карьеру, поддерживали меня с детства, и для меня это просто мои ценности: это то, что я считаю правильным, и я борюсь за это так, как я знаю, и так, как я могу. Я делаю то, во что верю. Я никому не делаю вреда. Кому не нравится? Ну, извините, их проблема", – добавила Марта.

Отметим, что Уимблдонский турнир продлится до 14 июля.