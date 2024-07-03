У понеділок, 1 липня, у Лондоні розпочався Вімблдонський турнір, на якому Марта Костюк стартувала з перемоги. У першому колі українська тенісистка здолала Ребекку Шрамкову.

Читайте також Росіянин на Вімблдоні ракеткою розтрощив собі коліно до крові: відео неадекватної поведінки

Коментар Костюк щодо впливу російсько-української війни

Перша ракетка України зазначила, що з початком повномасштабного вторгнення відбулися серйозні зміни в її житті та кар'єрі.

Теніс – це гра з безліччю головоломок. Мені знадобився якийсь час, щоб бути там, де я зараз, але я доклала до цього багато зусиль. Гадаю, деякі серйозні зміни відбулися, коли почалася війна. Очевидно, що це був дуже важливий момент у моєму житті – у певному сенсі велика криза – і я дуже пишаюся тим, як я впоралася з цим важким часом. Я думаю, що в результаті я перетворила це на перевагу, тому що мені довелося дуже швидко вирости, щоб витримати все, що відбувається,

– розповіла Костюк.

Також вона прокоментувала своє небажання тиснути руку росіянам.

"Я надзвичайно пишаюся тим, що я українка і представляю цю країну, цю культуру та цих людей. Вони були поряд зі мною всю мою кар'єру, підтримували мене з дитинства, і для мене це просто мої цінності: це те, що я вважаю за правильне, і я борюся за це так, як я знаю, і так, як я можу. Я роблю те, у що вірю. Я нікому не роблю шкоди. Кому не подобається? Ну, вибачте, їхня проблема", – додала Марта.

Відзначимо, що Вімблдонський турнір триватиме до 14 липня.