Не осудила вторжение в Украину: Костюк объяснила, почему не пожала руку россиянке
Источник:BTU
Вторая ракетка Украины Марта Костюк в американском Остине выиграла свой первый одиночный турнир WTA. В решающем матче украинка встретилась с нейтральной теннисисткой из страны-агрессорки Варварой Грачевой.
Украинская теннисистка Марта Костюк впервые сыграла в финале турнира WTA и выиграла свой первый трофей на таком уровне. После матча 20-летняя украинка проигнорировала свою соперницу из России, не пожав ей руку.
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"Нейтральная" россиянка не осудила войну в Украине
Для украинской спортсменки это был принципиальный поступок, о котором она предупредила представителей WTA. Марта заранее отказалась от рукопожатия и совместных фотографий с представительницей страны-террориста.
"Мое поведение было продумано заранее. Был разговор с представителями WTA, они меня спрашивали, как бы я хотела, чтобы проходила церемония награждения, фотосессия и т.д.
Я сразу предупредила, что не буду жать руку, не буду делать фото, поэтому они были к этому готовы – для них это не стало сюрпризом", – сказала Костюк.
До войны Костюк поддерживала дружеские отношения с Грачевой. Однако с самого начала полномасштабной агрессии россиянка не осудила преступные действия своей страны. Даже в приватных разговорах Грачева не поддержала украинских спортсменов.
Да, Варвара не выразила ни мне лично, ни публично свое осуждение по поводу вторжения России в Украину, ни осуждение действий власти своей страны, поэтому для меня это определенный знак того, что в душе человек поддерживает происходящее сейчас, поддерживает войну.
– рассказала Костюк.
Напомним, что благодаря победе в турнире WTA 250 Костюк сразу поднялась на 12 строчек в мировом рейтинге. Сейчас украинка занимает 40-е место. Это высшее достижение киевлянки в карьере.