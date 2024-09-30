Красавица Костюк в роскошном наряде покорила вечеринку в Китае

Марта Костюк поделилась со своими фанатами фотографиями из Китая, где сыграла на престижном турнире WTA 1000. Украинская теннисистка выложила фото в роскошном наряде.

Перед стартом турнира 22-летняя спортсменка посетила вечеринку для игроков ChinaOpen в Пекине. Первая ракетка Украины в инстаграме поделилась со своими подписчиками фото с события.

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Костюк на вечеринке в Пекине

На вечеринку Марта Костюк решила надеть роскошное платье вместе с сумочкой, которая подчеркивала ее образ и стильные каблуки. Фото с украинской теннисисткой в мгновение разлетелись по сети и собрали немалое количество комплиментов.

В комментариях первой ракетки Украины фанаты прислали много приятных слов и впечатлений от образа спортсменки: "Какая красавица", "Потрясающе", "Хорошая и талантливая" и многие другие.

Марта Костюк на вечеринке в Пекине / Фото из инстграма теннисистки

Отметим, что несмотря на вылет в первом раунде престижного турнира WTA 1000 Костюк продолжает выступления на кортах в Пекине. 22-летняя украинка в дальнейшем выступает вместе с Людмилой Киченок в парном разряде.