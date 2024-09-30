Перед стартом турніру 22-річна спортсменка відвідала вечірку для гравців ChinaOpen в Пекіні. Перша ракетка України в інстаграмі поділилась зі своїми підписниками фото з події.

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Костюк на вечірці в Пекіні

На вечірку Марта Костюк вирішила одягти розкішну сукню разом із сумочкою, яка підкреслювала її образ та стильні підбори. Фото з українською тенісисткою у мить розлетілись мережею та зібрали чималу кількість компліментів.

У коментарях першої ракетки України фанати надіслали багато приємних слів та вражень від образу спортсменки: "Яка красуня", "Приголомшливо", "Гарна і талановита" та багато інших.

Марта Костюк на вечірці в Пекіні / Фото з інстграму тенісистки

Зазначимо, що попри виліт у першому раунді престижного турніру WTA 1000 Костюк продовжує виступи на кортах в Пекіні. 22-річна українка надалі виступає разом із Людмилою Кіченок у парному розряді.