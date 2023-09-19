Марта Костюк (Украина) – Стейси Фанг (Канада) 2:1 (6:3, 2:6, 6:0)

Третья ракетка Украины, в отличие от своих землячек, провела на корте 3 сета Представительница Канады смогла навязать Марте борьбу, однако в итоге украинка подтвердила статус фаворитки поединка, пишет 24 Канал.

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В начале первого сета соперницы обменялись брейками и брали свою подачу. Решающим стал восьмой гейм, в котором 7 раз было ровно, но с четвертого брейк-поинта Марта смогла его забрать и успешно подала на сет – 6:3.

Во второй партии соперницы взяли по 2 гейма на своей подаче, после чего Фанг совершила потрясающий рывок и уверенно победила со счетом 6:2.

Судьба матча решалась в третьем сете, который был полностью за украинкой. Марта доминировала в каждом гейме и не позволила сопернице ни разу дойти до брейк-поинта и одержала победу со счетом 6:0.

Всего теннисистки провели на корте почти 2 часа. Костюк совершила 3 эйса при 7 двойных ошибках, реализовала 5 из 10 брейк-поинтов и выиграла 9 из 12 геймов на своей подаче.

Справка. Все украинки преодолели первый круг Мастерса в Гвадалахаре. Ангелина Калинина в 1/16 финала сыграет с Софией Кенин, соперницей Даяны Ястремской станет экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, а Марта Костюк будет противостоять шестой сеяной – Елене Остапенко. Матчи первых двух украинок запланированы на 23:00 19 сентября, а Марты – 20 сентября и начнется не раньше 1:30.