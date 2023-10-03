Марта Костюк (Украина) – Онс Жабер (Тунис) 2:0 (7:6, 6:1)

В минувшие выходные начался престижный женский теннисный турнир в Пекине. На соревнование категории WTA1000, которое вернулось впервые с 2019 года, заявились 124 топ-теннисистки, пишет 24 канал.

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Непростой путь украинок

Среди них были и четыре украинки. Екатерина Байндль прошла квалификацию, но уже в первом круге проиграла лучшей теннисистке Франции Каролин Гарсии.

В свою очередь Ангелина Калинина уже вышла в третий круг, обыграв в понедельник австралийку Дарию Севилл. А теперь к ней присоединилась и Марта Костюк. Киевлянка в первом круге выбила итальянку Элизабетту Коччаретто.

Впрочем, вторая соперница Марты была совсем другого уровня. Онс Жабер из Туниса идет седьмой в рейтинге WTA и виделась явной фавориткой в дуэли с украинкой.

Сенсация от Костюк

К счастью, Костюк выдержал давление в первом сете. Проиграв первый же гейм на своей подаче, украинка нашла возможность восстановить паритет только при счете 4:5. В итоге сет разыгрывался на тайбрейке, где Марта реализовала третий сет-поинт.

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В начале второго сета соперницы обменялись брейками, но после этого украинка играла безошибочно. Жабер больше не взяла ни одного гейма и в итоге капитулировала.

Таким образом, Костюк выходит в третий круг, где встретится с "нейтральной" россиянкой Людмилой Самсоновой. Калинину ждет бой с обидчицей Байндль – Каролин Гарсией. Выйти в третий раунд может и Леся Цуренко, если обыграет Веронику Кудерметову.