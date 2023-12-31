Ради матча против россиянки: Марта Костюк начала новый сезон с эффектного камбэка в Австралии

Четвертая ракетка Украины оказала серьезное сопротивление румынской оппонентке Ане Богдан в стартовом матче в Брисбене. Впрочем, Марта на опыте смогла переломить ход встречи.

Ана Богдан (Румыния) – Марта Костюк (Украина) 1:2 (6:4, 3:6, 3:6)

В теннисном календаре стартовал новый сезон-2024. Первым крупным турниром категории WTA500 стало соревнование в австралийском Брисбене, пишет 24 канал.

По теме В Австралии во время матча топ-турнира на корте появилась ядовитая змея: видео дикого инцидента

Участие в турнире примут 48 теннисисток, среди которых три украинок. Ангелина Калинина начнет свой путь сразу со второго круга благодаря высокому месту в рейтинге.

Марта Костюк стартовала сразу с 1/32 финала. Ее соперницей стала вторая ракетка Румынии Ана Богдан, которая идет 69-й в рейтинге WTA.

Камбек Марты

Марта считалась фавориткой дуэли, но в первом сете оказала серьезное сопротивление сопернице. Богдан не отдала ни одного гейма на своей подаче и взяла верх со счетом 6:4.

Читайте также Украинская теннисистка обручилась с российским теннисистом: как он высказался о войне

Впрочем, в подальном уже Костюк набрала ход и сама уже не отдавала "свои" гейма. Выиграв два следующих сета по 6:3, украинка завоевала путевку во второй раунд.

Там ее будет ждать бой с "нейтральной" россиянкой Дарьей Касаткиной, которая идет 18-й в рейтинге WTA. Еще одна украинка Даяна Ястремская начнет свой путь в Брисбене ночью 1 января. Ее соперницей станет австралийка Дария Севилл.