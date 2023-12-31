Ана Богдан (Румунія) – Марта Костюк (Україна) 1:2 (6:4, 3:6, 3:6)

В тенісному календарі стартував новий сезон-2024. Першим крупним турніром категорії WTA500 стало змагання у австралійському Брісбені, пише 24 канал.

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Участь у турнірі візьмуть 48 тенісисток, серед якхи троє українок. Ангеліна Калініна почне свій шлях одразу з другого кола завдяки високому місцю в рейтингу.

Натомість Марта Костюк стартувала одразу з 1/32 фіналу. Її суперницею стала друга ракетка Румунії Ана Богдан, яка йде 69-ю у рейтингу WTA.

Камбек Марти

Марта вважалась фавориткою дуелі, але у першому сеті отримала серйозний спротив від суперниці. Богдан не віддала жодного гейму на своїй подачі та взяла гору з рахунком 6:4.

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Втім в подальному вже Костюк набрала ходу і сама вже не віддавала "свої" гейми. Вигравши два наступні сети по 6:3, українка здобула путівку в другий раунд.

Там на неї чекатиме бій із "нейтральною" росіянкою Дар'єю Касаткіною, що йде 18-ю в рейтингу WTA. Ще одна українка Даяна Ястремська почне свій шлях у Брісбені вночі 1 січня. Її суперницею стане австралійка Дарія Севілл.