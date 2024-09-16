В поединке первого круга она уверенно переиграла представительницу Нидерландов Аранчу Рус. Матч длился один час 20 минут и закончился со счетом 6:3, 6:1.

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Марта настроена на завоевание трофея

После победы 22-летняя киевлянка прокомментировала свое выступление. Она поблагодарила зрителей за поддержку и заявила, что приехала в Южную Корею за титулом.

"Сегодня были нелегкие условия для игры: высокая влажность и очень темно. Я не тренировалась здесь вечером, поэтому было немного непривычно. Моя соперница, Аранча Рус, замечательная теннисистка и невероятный боец. Я была готова к тому, что это будет настоящая борьба. Моя цель была – играть агрессивно, использовать свой арсенал, и я счастлива, что это сработало.

Какие у меня есть цели на этом турнире? Я здесь, чтобы победить. Сегодня была замечательная поддержка, я благодарю зрителей. Я даже такого не ожидала. Это мое первое выступление в Сеуле и мне здесь нравится и поддержка, и сами соревнования. Надеюсь, что смогу пройти весь путь на турнире", – цитирует Костюк BTU.

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Отметим, что в следующем раунде Марта Костюк сыграет против Хизер Уотсон. Это будет вторая очная встреча между теннисистками – в конце 2018 года украинка переиграла британку в квалификации соревнований в Брисбене.