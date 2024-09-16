У поєдинку першого кола вона впевнено переграла представницю Нідерландів Аранчу Рус. Матч тривав одну годину 20 хвилин та закінчився з рахунком 6:3, 6:1.

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Марта налаштована на здобуття трофея

Після перемоги 22-річна киянка прокоментувала свій виступ. Вона подякувала глядачам за підтримку та заявила, що приїхала в Південну Корею за титулом.

"Сьогодні були нелегкі умови для гри: висока вологість і дуже темно. Я не тренувалася тут увечері, тому було трохи незвично. Моя суперниця, Аранча Рус, чудова тенісистка та неймовірний боєць. Я була готова до того, що це буде справжня боротьба. Моя мета була – грати агресивно, використовувати свій арсенал, тож я щаслива, що це спрацювало.

Які в мене є цілі на цьому турнірі? Я тут, щоб перемогти. Сьогодні була чудова підтримка, я дякую глядачам. Я навіть такого не очікувала. Це мій перший виступ у Сеулі й мені тут подобається і підтримка, і самі змагання. Сподіваюся, що зможу пройти весь шлях на турнірі", – цитує Костюк BTU.

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Зазначимо, що в наступному раунді Марта Костюк зіграє проти Гезер Вотсон. Це буде друга очна зустріч між тенісистками – наприкінці 2018 року українка переграла британку у кваліфікації змагань у Брісбені.