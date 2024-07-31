На Олимпийских играх-2024 продолжается женский турнир по теннису. До стадии 1/4 финала дошла одна украинка – первая ракетка страны Марта Костюк, пишет 24 Канал.

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Медаль уже близко

Уроженка Киева сумела пройти уже трех оппоненток, при этом отдав лишь один сет. В первом матче украинка без проблем выбила Лулу Радовчич из Австралии.

Далее уже пошли более серьезные оппонентки. В игре со второй ракеткой Франции Костюк выгрызла первый сет на тайбрейке и добила во втором. А бой против Марии Саккари в 1/8 финала затянулся аж на 2,5 часа.

Проиграв стартовый сет, Марта выиграла тайбрейк во втором и на нервах взяла верх в третьем. Теперь же украинку ждет лучшая теннисистка Хорватии Донна Векич.

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21-й номер рейтинга WTA выбила непростых Лючию Бронцетти и Бьянку Андрееску. А в прошлом раунде Донна сотворила сенсацию, выиграв в два сета вторую ракетку мира Коко Гауфф. Победительница пары выйдет в полуфинал на словачку Анну Каролину Шмидлову.

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