Леся Цуренко отказалась от участия в Уимблдоне. Украинка 30 июня должна была сыграть с Юлией Путинцевой из Казахстана.

К слову Свитолина потратила три сета, чтобы преодолеть первый круг Уимблдона

Цуренко беспокоит хроническая травма плеча.

К сожалению, не смогла пройти во второй круг и Екатерина Козлова, уступившая белоруске Виктории Азаренко.

Виктория Азаренко – Екатерина Козлова 2:0 (6:1, 6:3)

Бывшая первая ракетка мира уверенно выиграла первую партию. Азаренко сделала два брейка и разгромила украинку. За первый сет Козлова не имела ни одного брейк-пойнта.

Во второй партии Козлова дала бой именитой белоруске. Екатерина проигрывала 5:1, но сумела сократить счет до 5:3. Однако в 9 гейме Козлова капитулировала на собственной подаче и проиграла поединок.