Костюк разгромила соперницу с российскими корнями на старте Australian Open

Марта Костюк первой среди украинок пробилась в 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии. Теннисистка из Украины в первом матче основной сетки обыграла Аманду Анисимова.

Марта Костюк (Украина) – Аманда Анисимова (США) 2:0 (6:3, 6:4)

Стартовый матч для Костюка длился 1 час 18 минут. В это время хватило украинцы, чтобы победить американку с российскими корнями в двух сетах. Марта отдала сопернице семь геймов за поединок. 24 канал.

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Матч стартовал с трех подряд выигранных геймов от украинской теннисистки. Анисимова пыталась навязать сопернице свою игру, но все, что она смогла, так это сыграть с 4:1 и сократить до счета 5:3.

Девятый гейм на своей подаче Костюк защитила и взяла первую партию 6:3.

Во втором сете Марта снова первой повела в счете. Но на этот раз старт партии дался украинцам гораздо сложнее. Обе теннисистки обменялись любезностями и отдали стартовые в сете гейма на своих подачах 1:1.

По ходу второго сета Аманда дважды отыгрывалась в счете до 4:4. Снова девятый гейм стал ключевым, когда украинка под ноль взяла подачу американки 5:4.

Следующий розыгрыш был не менее уверен от Марты, которая с двумя брейками взяла гейм и закончила матч победой. 6:4.

Марта Костюк выбила из Australian Open-2023 Аманду Анисимова.

За матч Костюк сделала 8 подач навылет. Но Анисимова не сделала ни одной. Двойных ошибок у Марты тоже было больше – 5 против одной у Аманды.

В 1/32 финала Марта Костюк сыграет против местной австралийской теннисистки Оливии Гадецки. Ориентировочное начало встречи 18 января в 02:00 (по киевскому времени).