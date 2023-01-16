Марта Костюк (Україна) – Аманда Анісімова (США) 2:0 (6:3, 6:4)

Стартовий матч для Костюк тривав 1 годину 18 хвилин. Цього часу вистачило українці, щоб перемогти американку із російським корінням у двох сетах. Марта віддала суперниці сім геймів за поєдинок, пише 24 канал.

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Матч стартував із трьох поспіль виграних геймів від української тенісистки. Анісімова намагалась нав'язати суперниці свою гру, але все, що вона змогла, так це відігратись із 4:1 та скоротити до рахунку 5:3.

Дев'ятий гейм на своїй подачі Костюк захистила та взяла першу партію 6:3.

У другому сеті Марта знову першою повела у рахунку. Але цього разу старт партії дався українці значно складніше. Обидві тенісистки обмінялись люб'язностями та віддали стартові у сеті гейми на своїх подачах 1:1.

По ходу другого сету Аманда двічі відігрувалась у рахунку до 4:4. Знову дев'ятий гейм став ключовим, коли українка під нуль взяла подачу американки 5:4.

Наступний розіграш був не менш впевненим від Марти, яка з двома брейками взяла гейм та закінчила матч перемогою – 6:4.

Марта Костюк вибила з Australian Open-2023 Аманду Анісімову.

Цікаво! За матч Костюк зробила аж 8 подач навиліт. Натомість Анісімова не зробила жодної. Подвійних помилок у Марти теж було більше – 5 проти однієї в Аманди.

В 1/32 фіналу Марта Костюк зіграє проти місцевої австралійської тенісистки Олівії Гадецкі. Орієнтовний початок зустрічі 18 січня о 02:00 (за київським часом).